Новак Джокович пропуска турнира в Аделаида

Новак Джокович обяви, че няма да открие сезона с участие на турнира ATP 250 в Аделаида, където спечели титлата преди три години.

"До всички мои фенове в Аделаида, за съжаление не съм напълно физически готов да се състезавам на турнира в Аделаида през следващата седмица. Това е много разочароващо за мен, тъй като имам толкова хубави спомени от спечелването на титлата през 2023 г.", написа сърбинът в профила си в социалните мрежи.

"Бях наистина развълнуван от възможността да се завърна на този турнир, защото наистина се чувствам като у дома си в Аделаида. Сега е време да се фокусирам върху подготовката си за Australian Open и с нетърпение очаквам да се срещна с всички мои австрлийски фенове в Мелбърн", добави 24-кратният шампион от Големия шлем.

Оттеглянето на Джокович доведе до разместване в основната схемата, като сега номер 1 ще бъде Алехандро Давидович Фокина. Надпреварата стартира на 12 януари.

Откритото първенство на Австралия започва на 18 януари. Сърбинът притежава рекордните 10 титли, като последната такава завоюва през 2023 г.