Australian Open обяви рекорден награден фонд

Играчите на Откритото първенство на Австралия тази година ще се борят за рекорден награден фонд. Организаторите обявиха скок от 16% в общия награден фонд - той ще възлиза вече на 75 млн. щатски долара.

Победителите при мъжете и жените на сингъл в първия за годината турнир от Големия шлем ще си тръгнат с чек за по 2.79 млн. долара - повишение с 19% в сравнение с миналата година.

The largest prize pool in Australian Open history https://t.co/E1jc7T9Iyk — #AusOpen (@AustralianOpen) January 6, 2026

Загубилите в първи кръг ще си тръгват с по 100 750 долара, а елиминираните на старта на квалификациите - 27 200 долара.

Надпреварата в Мелбърн стартира на 18 януари, като действащи шампиони при мъжете и жените съответно са Яник Синер и Мадисън Кийс.