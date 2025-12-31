Григор Димитров: Никога не знаеш какво да очакваш в началото на годината

Григор Димитров се завръща на тенис сцената с нов треньор и с намерението да докаже, че 44-то място в ранглистата не определя настоящата му игра.

Българинът даде заявка за „нова глава“ в кариерата си, като назначи Ксавие Малис от Белгия за свой треньор за началото на сезон 2026.

Съобщението, направено по време на ранното му пристигане в Бризбейн, бележи значителна тактическа промяна за 34-годишния тенисист след края на осемгодишното му сътрудничество с Даниел Валверду и раздялата с Джейми Делгадо през 2025 г., раздяла, която се случи, докато Димитров отсъстваше от игра близо четири месеца поради гръдна травма.

Димитров, бивш номер 3 в света през 2017 г. и любимец на феновете в Австралия, пристигна в Куинсланд, за да започне новата кампания, с намерението за пълен рестарт.

След сезон, помрачен от сериозни физически проблеми, Димитров потвърди голямата промяна в щаба си след краткото си участие на Мастърса в Париж в края на октомври. В Париж той си осигури една победа срещу Джовани Мпеши Перикар, преди да се оттегли от втория кръг поради дискомфорт в рамото.

„Миналата година чувствах, че сезонът ми започна доста силно, така че с нетърпение очаквам да направя същото сега“, каза Димитров при пристигането си в Бризбейн.

„Но да, никога не знаеш какво да очакваш в началото на годината. Тренирам от няколко седмици, така че се надявам нещата, върху които работя на тренировка, да се отразят и играта ми в мачовете", добави той.

„Ксавие е до мен. От гледна точка на физическа подготовка, пренаредих всичко. Цялата си кариера също“, заяви Димитров по време на тренировка в Тенис центъра в Бризбейн.

Кошмарният сезон за него започна с отказване в Бризбейн в полуфиналния мач срещу Иржи Лехечка, в който чехът водеше с 6:4, 4:4. Последва отпадане и на Australian Open в първия кръг, след като не успя да завърши двубоя си с Франческо Пасаро, отново поради контузия в слабините. На Ролан Гарос кампанията му приключи в първия кръг срещу Итън Куин, при резултат 6:2, 6:3, 2:6 заради контузия в крака.

Най-добрият български тенисист беше принуден да се оттегли и от Уимбълдън, където беше на крачка от сензацията в турнира. В мача си срещу Яник Синер на 7 юли 2025 г., макар да водеше срещу №1 в света с резултат 6:3, 7:5, 2:2, Димитров се срина на корта. По-късно беше потвърдено, че той има частично разкъсване на десния гръден мускул. Тази контузия го принуди да пропусне останалата част от сезона, включително US Open.

„Отне ми време да възстановя мускулите. Беше болезнено лято. Не можех да сервирам, не можех да играя форхенд, всички тези неща. Прекарах много време във фитнеса. Трудно е, но слушам тялото си", призна Димитров.

„Целта ми е преди всичко да изляза в Бризбейн и да нямам тези съмнения в тялото си, да се уверя, че е на 100%“, обясни българинът.

„Не говоря само за тенис, а за това да контролирам нещата. Имах много хора около мен, които ми помагаха. Приятелката ми също ми беше голяма подкрепа по време на този труден период", добави той.

Димитров е двукратен шампион в Бризбейн през 2017 и 2024 г. и въпреки много въпросителни мечтае за трета титла в любимия си турнир.