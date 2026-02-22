БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

Сирни Заговезни – денят, в който искаме и даваме прошка

сирни заговезни силата смисъла прошката
Днес отбелязваме Сирни Заговезни, известен още като Прошка. Празникът се пада седем седмици преди Великден и поставя началото на подготовката за Великия пост.

Най-важният обичай на този ден е прошката. По-младите отиват при по-възрастните си роднини и близки, казват „Прощавай“, а отговорът е „Простено да ти е“. Смисълът е да изчистим отношенията си и да започнем постите без обиди и лоши чувства.

На трапезата присъстват млечни храни, яйца и сладки неща – това е последният ден, в който те се консумират преди поста. В много краища на страната се палят огньове за здраве, а празникът се отбелязва с игри, маскаради и кукерски обичаи.

Сирни Заговезни ни напомня, че прошката не е просто традиция, а важна стъпка към ново начало.

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение заради преливане на водоеми
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на река Соколица
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала концерта по фигурно пързаляне
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
„Първите жени в Софийския университет" – изложба за смелите, които проправят пътя
„Първите жени в Софийския университет" – изложба за смелите, които проправят пътя
Олимпийските игри завършват със спектакъл в Арена ди Верона
Чете се за: 00:45 мин.
Спор за детските ясли: кой трябва да се грижи за най-малките?
Чете се за: 01:05 мин.
Розовата долина вече е предложена за вписване в списъка на ЮНЕСКО
Чете се за: 00:45 мин.
Избраха нов генерален директор на БНТ
Чете се за: 00:30 мин.
Новините 20.02.2026 г.
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки
Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Политически реакции за действията на служебния кабинет „Гюров"
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в Мар-а-Лаго
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Нови протести в Иран - остава напрежението между Техеран и Вашингтон
Чете се за: 03:30 мин.
По света
След палеж и проникване в кметството: Среща между вътрешния...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Близо 2500 домакинства все още са без електричество в Североизточна...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Като игла в купа сено - спасиха двама души върху парче лед в морето
Чете се за: 00:40 мин.
По света
