Сирни Заговезни – денят, в който искаме и даваме прошка

Днес отбелязваме Сирни Заговезни, известен още като Прошка. Празникът се пада седем седмици преди Великден и поставя началото на подготовката за Великия пост.

Най-важният обичай на този ден е прошката. По-младите отиват при по-възрастните си роднини и близки, казват „Прощавай“, а отговорът е „Простено да ти е“. Смисълът е да изчистим отношенията си и да започнем постите без обиди и лоши чувства.

На трапезата присъстват млечни храни, яйца и сладки неща – това е последният ден, в който те се консумират преди поста. В много краища на страната се палят огньове за здраве, а празникът се отбелязва с игри, маскаради и кукерски обичаи.

Сирни Заговезни ни напомня, че прошката не е просто традиция, а важна стъпка към ново начало.