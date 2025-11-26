БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Скица на Микеланджело за Сикстинската капела ще бъде продадена на търг в Ню Йорк

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Скицата е била притежание на европейско семейство още от XVIII век

Снимка: илюстративна
Скица на Микеланджело, изобразяваща десния крак на древна пророчица, известна като Либийската Сибила, ще бъде продадена на търг на 5 февруари в "Кристис" с очаквана цена от 1,5 до 2 милиона щатски долара, предават вестник La Repubblica и австрийски медии.

Скицата, за която се твърди, че е била притежание на европейско семейство още от XVIII век, е качена в портала на аукционната къща. Джада Дамен, специалистка по рисунки от епохата на старите майстори, идентифицира листа с размери 13,5 на 11,5 сантиметра, подписан с "Микеланджело Бона Роти", като произведение на едноименния ренесансов творец.

След месеци на проучване, включително в музея "Метрополитън" в Ню Йорк, Дамен е убедена, че това е етюд от т. нар. Либийска Сибила. Микеланджело (1475-1564) изобразява фигурата на пророчицата между 1511 и 1512 г. редом с много други фигури в стенописа на тавана на Сикстинската капела.

Според информационна агенция Катпрес, рисунката в момента е изложена в лондонската централа на аукционната къща и ще бъде показана и в "Рокфелер център" в Ню Йорк от 27 ноември, преди да бъде пусната на търг през февруари следващата година.

За около 50 от приблизително 600-те оцелели рисунки на Микеланджело се смята, че изобразяват Сикстинската капела или фрагменти от нея. Настоящият собственик на произведението, американски гражданин, който е пожелал да остане анонимен, не е знаел нищо за нейния създател, уточняват от Катпрес.

