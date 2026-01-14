Слави Трифонов: Не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират

Аз не мога да разбера "Продължаваме Промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) защо непрекъснато искат да протестират, написа лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов в профила си във Фейсбук.

По принцип е хубаво човек да протестира, защото това показва, че е свободен, но трябва да има смисъл - в случая основателна причина, отбелязва Трифонов.

Ако гледам от позицията на ПП-ДБ, няма правителство, т.е. правителството падна, ще има избори след два месеца. ПП-ДБ твърдят, че ще имат 121 депутата в следващия парламент - ами, значи всичко им е наред, казва Трифонов и допълва, че при такова мнозинство в следващия парламент те ще могат да направят каквото си искат и да приемат каквито си искат закони.