ИЗВЕСТИЯ

Славия и Берое не си вкараха гол

Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Срещата в столицата завърши без голове.

Славия - Берое
Снимка: Startphoto.bg
Отборите на Славия и Берое завършиха наравно 0:0 в мач от деветия кръг от Първа лига.

В 24-ата минута Кристиян Стоянов получи от Иван Минчев и намери в коридор Янис Гермуш, но Артур Мота спаси с крак удара на нападателя на "белите".

В 37-ата минута Факундо Костантини изгуби единоборството срещу Гермуш и футболистът на Славия излезе сам срещу Мота, реализирайки попадение. То беше отменено след намесата на ВАР заради нарушение на нападателя в близост до центъра на терена.

През втората част темпото на игра спадна и головите положения пред двете врати липсваха. Тижан Сона стреля, но Леви Нтумба се справи със ситуацията десет минути след почивката.

Иван Минчев би от далечна дистанция в след изтичане на час игра, но това положения и последвалият ъглов удар не създадоха опасности в наказателното поле на старозагорци.

В 75-ата минута Денислав Александров опита пробив, но центрирането му в наказателното поле не достигна до негов съотборник.

Славия е на 15-та позиция със само 6 точки, докато Берое е в средата на класирането с 10 пункта.

