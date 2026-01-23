След 9 години на „Дондуков“ 2: Румен Радев напуска днес президентството

Президентът Румен Радев официално напуска поста си. Решението влиза в сила от днес – 23 януари 2026 г., след като беше прието единодушно от Конституционен съд. В заседанието са участвали всичките 12 конституционни съдии.

Оставката е подадена във вторник, а ден по-рано Радев обяви в обръщение към народа, че планира да се оттегли от президентския пост и да участва в предсрочните парламентарни избори.

Според Конституцията, когато президентът подаде оставка, длъжността се поема от вицепрезидента. Така нов държавен глава става Илияна Йотова, която ще остане на поста до края на мандата.

Днес в 16:00 часа Румен Радев ще напусне сградата на президентството. Той ще бъде изпратен на парадния вход именно от Йотова. След решението на Конституционния съд тя трябва да започне консултации за служебен премиер и да определи датата на предсрочните избори.