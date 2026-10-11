След нападението: Хутите предупредиха авиокомпаниите да не ползват въздушното пространство на Саудитска Арабия

След атаката им срещу летището в Рияд, йеменските хути предупредиха авиокомпаниите да не преминават над въздушното пространство на Саудитска Арабия.

При въздушното нападение загинаха 12 души. Над 300 са ранени.

Доналд Тръмп съобщи, че Вашингтон може да се включи в евентуален ответен удар срещу подкрепяната от Иран групировка.

Руското външно министерство заклейми атаката, а председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен я нарече „опасна ескалация“.

Снимки:БТА

Би Би Си коментира, че щетите по аерогарата ще се поправят бързо, но не и репутацията на Саудитска Арабия като безопасно място в региона.