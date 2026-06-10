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След обрат Анас Маздрашки продължава към втория кръг на тенис турнира в Куртя де Арджеш (Румъния)

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Спорт
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19-годишният българин елиминира поставения под номер 5 представител на домакините Раду Давид Турчану

След обрат Анас Маздрашки продължава към втория кръг на тенис турнира в Куртя де Арджеш (Румъния)
Снимка: БФ тенис
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Анас Маздрашки се класира за втория кръг на сингъл на турнир по тенис на клей в Куртя де Арджеш (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният българин осъществи обрат срещу поставения под номер 5 представител на домакините Раду Давид Турчану с 1:6, 6:2, 6:4 за два часа и 15 минути игра.

Румънецът започна силно и спечели първия сет без да даде шанс на Маздрашки. Българинът обаче се съвзе и изравни общия резултат с два пробива във втората част. В решаващия сет Маздрашки взе пет поредни гейма, за да поведе с 5:1, след което Турчану успя да върне един пробив и да намали до 4:5. В крайна сметка българинът сервира успешно за победата.

Така в следващия кръг Анас Маздрашки ще се изправи срещу победителя от двубоя между квалификантите Давид Айхензехер (Германия) и Цезар Щефан Бенцел (Румъния).

По-късно днес българският състезател ще играе и в надпреварата на двойки, където с Едоардо Линиере (Италия) ще спорят с Тео Папамаламис (Франция) и Александър Фрусина (САЩ) за място в четвъртфиналите.

#Анас Маздрашки

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