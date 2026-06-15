След присъда за купуване на гласове: Балотаж ще реши кой ще е новият кмет на село Бата

След присъда за купуване на гласове на досегашния кмет Георги Георгиев, жителите на поморийското село Бата отново избираха кой да управлява населеното място. Частичният вот обаче не излъчи победител на първи тур и новият кмет ще бъде определен на балотаж.

До втори тур се стига, след като нито един от тримата кандидати не успя да получи повече от 50% от гласовете. Най-близо до победа е Златина Петрова, издигната от инициативен комитет. Тя получи 249 гласа, или 49,21% от вота. Любопитен детайл е, че Петрова е дъщеря на досегашния кмет Георги Георгиев.

На второ място е Валентин Петров, кандидат на „БСП – Обединена левица“. За него са гласували 177 избиратели, което представлява 34,98% от подадените гласове. Именно той ще се изправи срещу Златина Петрова на балотажа.

Третият кандидат — Христина Калчева, издигната от ГЕРБ, получи 71 гласа, или 14,03%. Тя също е свързана с предишното управление на селото, тъй като е била секретар на бившия кмет.

Избирателната активност в Бата достигна 54,66%. До урните са отишли общо 522 жители на селото.

До частичните избори се стигна след предсрочното прекратяване на правомощията на Георги Георгиев. Той беше окончателно признат за виновен за купуване на гласове на парламентарните избори през 2021 година. Според присъдата Георгиев е дал по 50 лева на четирима души, за да гласуват за определена политическа сила.

След първоначална оправдателна присъда от Районния съд в Поморие, на втора инстанция Георгиев беше признат за виновен, а решението беше потвърдено и от Върховния касационен съд. Той получи условна присъда от 10 месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок.

Въпреки окончателното съдебно решение, Георгиев продължи да изпълнява функциите си като кмет още известно време. Причината — институциите не били уведомени автоматично за присъдата. След сигнали до Общинската избирателна комисия и предоставяне на необходимите документи мандатът му беше прекратен, а президентът насрочи частични избори.

Така жителите на Бата ще трябва да гласуват отново, за да изберат кой ще поеме управлението на селото — Златина Петрова или Валентин Петров.