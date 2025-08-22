Словак и австриец на финала на Чаланджъра в София

Алекс Молчан (Словакия) и Джоел Шверцлер (Австрия) се класираха за финала на сингъл на турнира ATP Challenger 75 с награден фонд 91,250 евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален тенис център в Борисовата градина.

На полуфиналите Алекс Молчан победи с 6:3, 6:0 Матей Додиг (Хърватия), а Джоел Шверцлер се наложи с 6:2, 6:2 Марат Шарипов (Русия).

По-късно днес на полуфиналите на двойки ще играят Матс Херманс (Нидерландия)/Тиаго Перейра (Португалия) срещу румънците Александру Жекан и Богдан Павел и Франко Агаменоне (Италия)/Франко Ронкадели (Уругвай) срещу Давид Пихлер (Австрия)/ Нино Сердарушич (Хърватия).