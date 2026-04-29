Служебен обмен на данни ще замени част от документите при разрешителните за оръжия и пиротехника?

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с който се намалява административната тежест за гражданите и бизнеса.

С промените се предвижда отпадане на част от изискуемите документи при процедурите за издаване на разрешения, като копия от скици, трудови договори и удостоверения за квалификация. Вместо това необходимата информация ще се събира по служебен път чрез съществуващи регистри.

Законопроектът въвежда и забрана за употреба на пиротехнически изделия в урбанизирани територии в часовете за отдих, определяни от общинските съвети.

Отпада и изискването за разрешения за придобиване на супресори, които вече не се третират като основен компонент на огнестрелно оръжие.

Според Министерския съвет промените ще повишат ефективността и прозрачността на административните процедури, без да водят до допълнителни разходи за бюджета и без въвеждане на нови регулаторни режими.