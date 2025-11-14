Служител на "Градска мобилност" в Монтана е бит заради поставени скоби

Служител на общинската фирма "Градска мобилност" в Монтана е бил бит от мъж заради поставени скоби за неправилно паркиране. Извършителят е установен и задържан, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Около 9.10 ч. на 12 ноември 51-годишен мъж - контрольор по автомобилния транспорт към общинската фирма "Градска мобилност", е заснел два неправилно паркирани автомобила на ул. "Хаджи Димитър", а впоследствие са им поставени скоби. След заплатени глоби от собственика по-късно автомобилите били освободени.

На 13 ноември, отново към 9.10 ч., на същата улица, контрольорът бил нападнат от непознат мъж, който му нанесъл няколко удара с юмруци по лицето и главата, а след това се качил на един от автомобилите, на които предишния ден били поставени скоби. След подаден сигнал до полицията нападателят бил установен и задържан за денонощие.

Нападателят е мъж, на 40 години от Монтана, срещу когото е образувано досъдебно производство по чл. 325 от Наказателния кодекс.