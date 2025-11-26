Служителки на Здравното министерство са станали обект на агресия от протестиращи пред НС, съобщи Слави Трифонов

Служителки на Министерството на здравеопазването са станали обект на агресия от протестиращи тази вечер при опит да напуснат сградата на парламента. За това съобщи в профила си във Фейсбук Слави Трифонов, председател на партия "Има такъв народ".

Източници от полицията потвърдиха пред БНТ за подобен инцидент, но отказаха подробности.

В поста си във Фейсбук Слави Трифонов пише, че около 21.30 ч. "две дами от Министерството на здравеопазването направиха опит да излязат от сградата на парламента. При излизане от парламента Васил Пандов, който е депутат от ПП-ДБ и член на Комисията по здравеопазването, ги посочва". След това действие група протестиращи агресира срещу двете служителки.