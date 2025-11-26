БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Служителки на Здравното министерство са станали обект на агресия от протестиращи пред НС, съобщи Слави Трифонов

Лидерът на "Има такъв народ" разказа за инцидента в профила си във Фейсбук

Снимка: Иво Никодимов, БНТ
Служителки на Министерството на здравеопазването са станали обект на агресия от протестиращи тази вечер при опит да напуснат сградата на парламента. За това съобщи в профила си във Фейсбук Слави Трифонов, председател на партия "Има такъв народ".

Източници от полицията потвърдиха пред БНТ за подобен инцидент, но отказаха подробности.

В поста си във Фейсбук Слави Трифонов пише, че около 21.30 ч. "две дами от Министерството на здравеопазването направиха опит да излязат от сградата на парламента. При излизане от парламента Васил Пандов, който е депутат от ПП-ДБ и член на Комисията по здравеопазването, ги посочва". След това действие група протестиращи агресира срещу двете служителки.

"Започват да ги дърпат, да ги псуват, свалят ги на земята, замерят ги с бутилки и всъщност заплашват живота и здравето на горките жени, които на всичкото отгоре нямат абсолютно нищо общо с цялата тая унизителна тъпотия. Докато пиша тези думи, двете жени са в една полицейска камионетка и още не могат да се приберат по къщите си при своите близки, които вероятно са паникьосани", пише Трифонов.

