Снежен леопард: Нов впечатляващ експонат в Природонаучния музей в Пловдив

Регионалният природонаучен музей – Пловдив обогати своята постоянна експозиция с нов впечатляващ експонат – Снежен леопард, една от най-красивите и редки големи котки на планетата.

Снежният леопард е символ на високопланинската фауна в Централна Азия, където обитава планински вериги на надморска височина до 5000 м. Перфектно адаптиран към суровия климат, той притежава гъста козина за изолация, мощно тяло, широки лапи за движение по скалист терен и дълга опашка, която служи за баланс и топлина.

Тези адаптации правят снежния леопард уникален представител на семейство Котки и впечатляващо чудо на природната еволюция.

Снимки: БГНЕС