След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро...
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Напусна ни Иван Тенев
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
"20 години чакахме този момент": Големият...
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Снежен леопард: Нов впечатляващ експонат в Природонаучния музей в Пловдив

Регионалният природонаучен музей – Пловдив обогати своята постоянна експозиция с нов впечатляващ експонат – Снежен леопард, една от най-красивите и редки големи котки на планетата.

Снежният леопард е символ на високопланинската фауна в Централна Азия, където обитава планински вериги на надморска височина до 5000 м. Перфектно адаптиран към суровия климат, той притежава гъста козина за изолация, мощно тяло, широки лапи за движение по скалист терен и дълга опашка, която служи за баланс и топлина.

Тези адаптации правят снежния леопард уникален представител на семейство Котки и впечатляващо чудо на природната еволюция.

Снимки: БГНЕС

#Регионален природонаучен музей в Пловдив #снежен леопард

