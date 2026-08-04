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Сняг посред лято – антарктическа буря връхлетя Нова Зеландия

Христо Ценов от Христо Ценов
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сняг посред лято ndash антарктическа буря връхлетя нова зеландия
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Сняг по средата на лятото – така се събудиха жителите на Южния остров на Нова Зеландия.

Полярно течение от Антарктика остави след себе си снежна пелена и минусови температури на морското равнище. Пътищата са заледени, а част от тях са и затворени. Властите предупредиха да се избягва пътуването.

В град Дунедин, вторият по големина на острова, рядко вали сняг, но сега е напълно покрит. Фериботите временно спряха да превозват до Северния остров заради силните ветрове.

Антарктическата буря се очаква да премине след два дни.

#валеж от сняг #снежна покривка #Нова Зеландия #минусови температури #сняг

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