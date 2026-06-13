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Жена беше тежко ранена при нападение от акула на плаж в Сидни

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:05 мин.
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Жена беше тежко ранена при нападение от акула на плаж в Сидни
Снимка: БТА
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Жена беше тежко ранена при нападение от акула на плаж в Сидни, съобщи Ройтерс. Спасителни и медицински екипи са били изпратени на плажа Куджи в източната част на Сидни, след като е подаден сигнал, че жената е била нападната от голяма акула на около 30 метра от брега.

Полицията заяви, че тя е била извадена от водата от намиращи се наблизо хора, които веднага са ѝ оказали първа помощ. Жената е с тежки наранявания по ръцете и краката, и ще ѝ бъдат направени много операции. Достъпът до плажовете в община Рандуик беше преустановен за 24 часа.

Само преди седмица мъж загина след нападение от акула по време на риболов край бреговете на Западна Австралия. През миналия месец 39-годишен мъж също изгуби живота си след нападение от акула по време на риболов в района на Големия бариерен риф в щата Куинсланд. Десет дни преди това 38-годишен мъж беше смъртоносно нападнат край остров близо до град Пърт в Западна Австралия.

През януари достъпът до десетки плажове по източното крайбрежие на Австралия, включително в Сидни, беше преустановен след четири нападения от акули в рамките на два дни. Според експерти тогавашните проливни дъждове са довели до замътване на водата, което привлича акулите и затруднява видимостта както за тях, така и за хората.

По данни на Австралийския институт по здравеопазване и благосъстояние повечето нападения на акули в страната се случват по източното и югоизточното крайбрежие, където средно се регистрират около 20 подобни инцидента годишно.

#Сидни #нападение от акула #пострадала жена #акула

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