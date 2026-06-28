Австралия разширява засичането на акули по плажовете чрез дронове и изкуствен интелект

Австралия ще разшири от 1 юли използването на дронове за целогодишно засичане на акули по плажовете, съобщиха австралийските власти след отчетено нарастване на инцидентите с акули, предаде Франс прес.

Правителството на щата Нов Южен Уелс посочи в събота, че ще инвестира допълнителни 34 милиона австралийски долара (около 20,6 милиона евро) в дронове, като ще използва изкуствен интелект и нови технологии за значително разширяване на обхвата на наблюдение.

Това решение ще увеличи инвестициите в намаляване на рисковете, свързани с акулите в щата до 120 милиона австралийски долара (72,6 милиона евро) през следващите две години, уточниха властите.

"Въпреки че никой никога не може да гарантира пълна липса на контакт с акулите, тази инвестиция цели да увеличи броя на "очите в небето", за да се засичат акулите по-рано и да се предупреждават ясно хората, които се намират във водата", заяви премиерът на щата Крис Минс.

В рамките на тази програма, управлявана от морските спасители, ежедневно ще бъдат наблюдавани около 70 плажа в Нов Южен Уелс, от които 38 в Сидни. В средата на юни след атака на акула жена беше извадена от водата с тежки наранявания на плажа Куджи, близо до Сидни.