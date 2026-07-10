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Сняг посред лято заваля в Румъния (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Любители на зимните спортове караха сноуборд в планината Бучедж

сняг посред лято заваля румъния снимки
Снимка: илюстративна
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Лятото на 2026 г. донесе изненадващи метеорологични условия в Румъния. След поредица от горещи дни в началото на юли, в разгара на сезона в планината Бучедж заваля сняг, а живакът в термометрите отчете градус над нулата, предават месните медии.

Вчера ентусиасти на зимните спортове се екипираха и се отдадоха на сноубординг, пише в свой материал по темата вестник "Гъндул".

В други части на Румъния нестабилното време причини сериозни поражения. Буря нанесе значителни щети в окръг Прахова, включително в град Синая, предпочитан и от много българи за почивка.

Силните пориви на вятъра отнесоха покриви на къщи, множество улици са осеяни с клони от прекършени дървета. В Брагадиру и Калиманещ паднаха градушки.

#румъния #сняг

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