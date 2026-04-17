Собствениците на кучета трябва да ги разхождат на повод в градска среда, припомнят от Столичния инспекторат

В паркове, градинки и междублокови пространства кучетата следва да бъдат водени на повод, като изключение се допуска единствено в специално обозначените места за свободно разхождане, припомнят от Столичния инспекторат. За доказано агресивните кучета е задължително използването и на намордник.

Собствениците трябва да носят копие на ветеринарномедицинския паспорт на кучето, а то да има микрочип. Контролът върху животното остава ангажимент на стопанина по всяко време.

Особено важно е почистването след кучето, което е не само изискване, но и основен елемент от поддържането на чиста и приятна градска среда, допълват от Инспектората.

Разходките следва да се извършват само в обозначените зони, като се забранява разхождането на кучета на територията на детски площадки и учебни заведения.

При установяване на нарушения, свързани с неспазване на тези изисквания или създаване на опасност за граждани и други животни, Столичният инспекторат налага административни санкции съгласно действащото законодателство.

По-рано от Столичната община обявиха, че от началото на годината до момента са извършени над 620 проверки на собственици на домашни любимци и повече от 80 акта за установени нарушения. Само през месец март са извършени 212 проверки, като са съставени 35 акта за установени нарушения.