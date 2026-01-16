БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Собственикът на ЦСКА е осигурил самолет за прибирането на Любослав Пенев в България

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Валтер Папазки е направил достоен жест за легендата на клуба.

Любослав Пенев
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

От семейството на Любослав Пенев обявиха чрез публикация в социалната мрежа Фейсбук, че собственикът на ЦСКА - Валтер Папазки, е осигурил самолет, с който легендата на българския футбол да се прибере у дома.

Ел Голеадор се лекуваше в Германия в последните месеци заради коварно заболяване.

Ето какво написаха от страницата на семейството на Любо Пенев:

Благодарим на всички, които протегнаха ръка и подкрепиха Любослав Пенев с грижа, съпричастност и човешка помощ.

Изказваме искрената си благодарност и признателност към г-н Валтер Папазки за изключителния и достоен жест – осигуряването на самолет, с който Любослав да се прибере у дома при условия, съобразени със здравословното му състояние.

С благодарност и уважение, семейството.

#Валтер Папазки #Любослав Пенев

