Собственикът на ЦСКА е осигурил самолет за прибирането на Любослав Пенев в България

От семейството на Любослав Пенев обявиха чрез публикация в социалната мрежа Фейсбук, че собственикът на ЦСКА - Валтер Папазки, е осигурил самолет, с който легендата на българския футбол да се прибере у дома.

Ел Голеадор се лекуваше в Германия в последните месеци заради коварно заболяване.

Ето какво написаха от страницата на семейството на Любо Пенев:

Благодарим на всички, които протегнаха ръка и подкрепиха Любослав Пенев с грижа, съпричастност и човешка помощ.

Изказваме искрената си благодарност и признателност към г-н Валтер Папазки за изключителния и достоен жест – осигуряването на самолет, с който Любослав да се прибере у дома при условия, съобразени със здравословното му състояние.

С благодарност и уважение, семейството.