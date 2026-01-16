БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЦСКА събра близо 10 000 евро от кампания в подкрепа на Любослав Пенев

от БНТ
Спорт
Средствата са от продажбата на специална лимитирана тениска.

Любослав Пенев
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА събра близо 10 000 евро от кампанията за подпомагане на лечението на легендарния нападател Любослав Пенев, съобщиха от клуба.

Средствата са от продажбата на специална лимитирана тениска с лика на Любослав Пенев.

Публикацията на ЦСКА в социалните мрежи:

Благодарение на всички вас, които се включихте в кампанията със специалните фланелки в подкрепа на Любослав Пенев, към момента събраната сума възлиза на 9855.30 евро (19.275.300 лв).

Вашата съпричастност и подкрепа показват още веднъж какво означава да си част от червеното семейство.

Кампанията продължава! Всеки, който все още не е закупил фланелката, може да го направи в официалния клубен магазин на ул. Солунска 12, във фен магазина на Сектор Г, както и онлайн – само и единствено в Sector G Ultra' Shop. Заедно сме по-силни!

Свързани статии:

ЦСКА и Сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Любослав Пенев
ЦСКА и Сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Любослав Пенев
Това не е просто тениска.Това е жест на подкрепа, солидарност и...
Чете се за: 01:12 мин.
Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР)
Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР)
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к. "Свобода" Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к. "Свобода"
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се въвеждат от 19 януари Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се въвеждат от 19 януари
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на 19-годишния Божидар Бобоков Повдигнаха обвинение на 19-годишния Божидар Бобоков
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Възможно ли е ускореното приемане на Украйна в ЕС още през 2027 г.
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Съдбата на Гренландия: Американски конгресмени пристигнаха за срещи...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Канада и Китай засилват сътрудничеството си
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Мъж превърна изоставена постройка в Бургас в нарколаборатория
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
