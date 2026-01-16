ЦСКА събра близо 10 000 евро от кампания в подкрепа на Любослав Пенев

ЦСКА събра близо 10 000 евро от кампанията за подпомагане на лечението на легендарния нападател Любослав Пенев, съобщиха от клуба.

Средствата са от продажбата на специална лимитирана тениска с лика на Любослав Пенев.

Публикацията на ЦСКА в социалните мрежи:

Благодарение на всички вас, които се включихте в кампанията със специалните фланелки в подкрепа на Любослав Пенев, към момента събраната сума възлиза на 9855.30 евро (19.275.300 лв).

Вашата съпричастност и подкрепа показват още веднъж какво означава да си част от червеното семейство.

Кампанията продължава! Всеки, който все още не е закупил фланелката, може да го направи в официалния клубен магазин на ул. Солунска 12, във фен магазина на Сектор Г, както и онлайн – само и единствено в Sector G Ultra' Shop. Заедно сме по-силни!