ЦСКА и Сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Любослав Пенев

Ръководството на ЦСКА заедно с Трибуна Сектор Г се обединява в кампания в подкрепа на Любослав Пенев. От 22 декември до 9 януари ще бъде пусната лимитирана тениска с лика на легендата, а цялата събрана сума от продажбите ще бъде дарена за неговото лечение.

„От 22 декември до 9 януари клубът и Трибуна Сектор Г се обединяваме в кампания в подкрепа на Любослав Пенев, който продължава да се нуждае от нашата помощ.

В рамките на инициативата ще бъде пусната лимитирана тениска в подкрепа Любо Пенев, като цялата събрана сума от продажбите ще бъде дарена за неговото лечение.

Тениската ще се продава в официалния клубен магазин на ул. Солунска 12 и във фен магазина на Сектор Г, както и онлайн – само и единствено в Sector G Ultra' Shop , на цена 49,99 лв. (25,55 Евро).

Това не е просто тениска.

Това е жест на подкрепа, солидарност и вяра.

Когато сме заедно – сме по-силни!“, се казва в съобщението на ЦСКА публикувано в социалните мрежи.