София приема европейска купа по фехтовка

В петък, събота и неделя зала „София“ в Борисовата градина ще бъде домакин на Европейска купа по фехтовка (рапира) за деца до 14 години и кадети до 17 години. Надпреварата ще се проведе индивидуално и отборно, като и в двете възрастови групи ще бъдат разпределяни точки за европейската ранглиста – ключови в навечерието на Европейското първенство в края на месеца в Грузия.



Състезанието ще събере общо 402 състезатели от 36 държави. България ще бъде представена от над 50 фехтовачи в двете възрастови групи и в двата пола. Турнирът е сред най-силните в календара на европейската рапира и обещава изключително високо спортно ниво.

„За трети път провеждаме тази европейска купа. Състезанието е с най-висок ранг в европейската класация на рапира. Очертава се да бъде много силно както при децата, така и при кадетите. С организацията всичко е наред, работим по план и се надявам гостите да останат доволни от нашите усилия като домакини на този шампионат“, заяви Камелия Александрова, мениджър „Рапира“ към Българската федерация по фехтовка и председател на клуб „ Олимпик“-София.

Тя допълни, че за призьорите са подготвени специално изработени медали, а отличия ще получат и треньорите на медалистите.



В края на всеки състезателен ден ще се провежда официална церемония по награждаване в залата.

Надпреварите започват в петък от 10:00 часа.



Входът за зрители в зала „София“ в Борисовата градина е свободен.