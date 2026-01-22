Софийският университет с позиции в престижни световни ранглисти

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е включен в класацията Times Higher Education Rankings by Subject за 2026 година, съобщават от висшето училище.

Алма матер е класирана в няколко научни области, сред които изкуство и хуманитарни науки, медицина и здраве, компютърни науки, инженерни науки, науки за живота, физически науки и социални науки. Това се случва при по-голям брой университети, участвали в класацията тази година.

Рейтингът на Times Higher Education оценява университетите по показатели като обучение, научни изследвания, международно сътрудничество и обществено влияние.

Софийският университет е представен и в ShanghaiRanking, където за 2025 година заема място в групата 400–500в областта на физическите науки.

ShanghaiRanking подрежда университети от цял свят според качеството на научните изследвания, академичните постижения и международното сътрудничество.

Резултатите показват, че Софийският университет заема стабилна позиция сред международно признатите висши училища.