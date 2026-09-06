Солидно българско участие в два международни турнира по бадминтон

Българските състезатели ще участват на два международни турнира по бадминтон през следващата седмица.

В Каунас (Литва) от 10 до 13 септември в надпреварата от "Future Series" са заявени Димитър Янакиев, Рая Пашова и Гергана Павлова. Янакиев е поставен под номер 2 и започва с двубой срещу Емил Дантлер (Австрия).

На двойки Пашова и Павлова са номер 3 и почиват в първия кръг, а на единично Гергана Павлова е водачка в схемата и първата й среща е срещу квалификантка.

В Нюпорт (Белгия) от 9 до 12 септември в "International Challenge" ще участват шестима български състезатели. Това са Илиян Стойнов, Калояна Налбантова, Христомира Поповска, Евгени Панев, Цветомир Стоянов и Габриела Стоева. Те ще играят на сингъл и на двойки.

Налбантова е номер 2 в схемата и ще стартира с двубой срещу Сиофра Флин (Ирландия).