Солун отбелязва празника на св. Димитър с тържествени богослужения и церемонии

С изключителна тържественост отбелязват в Гърция празника на свети Димитър Солунски. Солун днес отбелязва двоен празник – Деня на покровителя на града свети Димитър и 114 години от освобождението на града.

Богослужението в катедралата "Свети Димитър" се води от архиепископа на Атина и цяла Гърция Йероним, Солунския митрополит и висши духовници. Стотици богомолци чакат, за да се поклонят пред мощите на свети Димитър. С автобуси пристигнаха хора от съседните страни, сред които и българи.

На церемонията присъстват и президентът Константинос Тасулас, както и лидери на партии. Всички църковни храмове отбелязват празника с молитва да се спрат всички войни. Днес са затворени всички магазини в Солун.

От днес започват тридневните тържества за националния празник на страната на 28 октомври. Полицията затвори центъра на Солун за преминаване на автомобили. Спряно е движението на товарни камиони по пътя Солун – Кавала в двете посоки. Транспортните компании трябва да се съобразяват с ограничението. В сряда ограничението за товарните камиони е валидно за цялата страна поради натоварения трафик по повод празника.