БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
10-годишно дете почина в "Пирогов":...
Чете се за: 01:12 мин.
ЦИК при обработени 100% протоколи от чужбина: Гюров...
Чете се за: 00:32 мин.
Исторически избори в Сърбия: Студентите влизат в...
Чете се за: 03:17 мин.
Димитровден е, честит празник!
Чете се за: 04:22 мин.
ЦИК при обработени 99,95% протоколи от СИК: Йотова и...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦИК при обработени 99.95% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември

Солун отбелязва празника на св. Димитър с тържествени богослужения и церемонии

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Запази
Солун отбелязва празника на св. Димитър с тържествени богослужения и церемонии
Снимка: илюстративна
Слушай новината

С изключителна тържественост отбелязват в Гърция празника на свети Димитър Солунски. Солун днес отбелязва двоен празник – Деня на покровителя на града свети Димитър и 114 години от освобождението на града.

Богослужението в катедралата "Свети Димитър" се води от архиепископа на Атина и цяла Гърция Йероним, Солунския митрополит и висши духовници. Стотици богомолци чакат, за да се поклонят пред мощите на свети Димитър. С автобуси пристигнаха хора от съседните страни, сред които и българи.

На церемонията присъстват и президентът Константинос Тасулас, както и лидери на партии. Всички църковни храмове отбелязват празника с молитва да се спрат всички войни. Днес са затворени всички магазини в Солун.

От днес започват тридневните тържества за националния празник на страната на 28 октомври. Полицията затвори центъра на Солун за преминаване на автомобили. Спряно е движението на товарни камиони по пътя Солун – Кавала в двете посоки. Транспортните компании трябва да се съобразяват с ограничението. В сряда ограничението за товарните камиони е валидно за цялата страна поради натоварения трафик по повод празника.

#тържествена литургия #Свети Димитър #СОЛУН

Последвайте ни

ТОП 24

ЦИК при обработени 99,95% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
1
ЦИК при обработени 99,95% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
2
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
3
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
4
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Повече секции за гласуване и ниска избирателна активност и във Великобритания
5
Повече секции за гласуване и ниска избирателна активност и във...
Ниска избирателна активност на президентския вот и във Франция
6
Ниска избирателна активност на президентския вот и във Франция

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
ЦИК при обработени 99,95% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
4
ЦИК при обработени 99,95% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват...
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
6
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...

Още от: Балкани

Йотова – Вълчев печелят вота в Турция: Пет пъти по-ниска активност спрямо изборите през април
Йотова – Вълчев печелят вота в Турция: Пет пъти по-ниска активност спрямо изборите през април
Исторически избори в Сърбия: Студентите влизат в парламента, Вучич призна поражението си Исторически избори в Сърбия: Студентите влизат в парламента, Вучич призна поражението си
Чете се за: 03:17 мин.
Илияна Йотова печели гласовете в Турция Илияна Йотова печели гласовете в Турция
Чете се за: 01:15 мин.
Сърбия след изборите: Студентите и техните привърженици празнуват Сърбия след изборите: Студентите и техните привърженици празнуват
Чете се за: 01:22 мин.
Историческа победа за студентите, Вучич призна загубата си на парламентарните избори в Сърбия Историческа победа за студентите, Вучич призна загубата си на парламентарните избори в Сърбия
10997
Чете се за: 01:30 мин.
Рекордно висока избирателна активност на парламентарните избори в Сърбия Рекордно висока избирателна активност на парламентарните избори в Сърбия
5031
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

10-годишно дете почина в "Пирогов": Прокуратурата разследва случай на немарливост
10-годишно дете почина в "Пирогов": Прокуратурата...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
ЦИК при обработени 99,95% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ) ЦИК при обработени 99,95% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев: В неделя ще избираме между мира и войната Премиерът Румен Радев: В неделя ще избираме между мира и войната
Чете се за: 02:05 мин.
Политика
ЦИК при обработени 100% протоколи от чужбина: Гюров печели вота в чужбина, Йотова остава втора ЦИК при обработени 100% протоколи от чужбина: Гюров печели вота в чужбина, Йотова остава втора
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Исторически избори в Сърбия: Студентите влизат в парламента, Вучич...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Президентските избори в България през погледа на световните медии
Чете се за: 02:47 мин.
Президентски Избори 2026
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Андрей Гюров: Не е време за потупване по рамото
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ