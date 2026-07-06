СОС решава за близо 42 млн. евро за нови трамваи, тролейбуси и електробуси

Столичният общински съвет ще разгледа доклад за увеличаване капитала на общинското дружество „Столичен електротранспорт“ ЕАД с близо 41,8 милиона евро. Целта на мярката е спешното изплащане на предвидените аванси по вече сключените договори, за да се избегне рискът от тяхното прекратяване.

Заради липсата на държавен бюджет за 2026 година, което бави и приемането на бюджетите на общините, досега се отлагаше финансирането, но наближаващите крайни срокове по договорите изискват своевременно осигуряване на плащания. Предлаганият механизъм от зам.-кметовете Георги Клисурски и Виктор Чаушев, както и общински съветници предвижда Столичната община да направи парична вноска чрез емитиране на нови акции, а средствата да отидат единствено за авансови плащания за закупуването на: 20 броя нови нископодови климатизирани съчленени трамвая, 40 броя съчленени тролейбуса, 35 броя 12-метрови тролейбуса от марката Skoda Electric и 50 броя нови бързозарядни електробуса заедно с общо 16 зарядни станции.

Новият подвижен състав ще даде възможност на общината да изпълни решението на СОС за разкриване на 5 нови тролейбусни линии, 2 нови линии с електробуси, електрификация на 6 съществуващи автобусни линии, удължаване на 2 тролейбусни линии и подобряване на интервалите по други 2 линии.