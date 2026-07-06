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СОС решава за близо 42 млн. евро за нови трамваи, тролейбуси и електробуси

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сос решава близо милиона евро трамваи тролейбуси електробуси
Снимка: илюстративна
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Столичният общински съвет ще разгледа доклад за увеличаване капитала на общинското дружество „Столичен електротранспорт“ ЕАД с близо 41,8 милиона евро. Целта на мярката е спешното изплащане на предвидените аванси по вече сключените договори, за да се избегне рискът от тяхното прекратяване.

Заради липсата на държавен бюджет за 2026 година, което бави и приемането на бюджетите на общините, досега се отлагаше финансирането, но наближаващите крайни срокове по договорите изискват своевременно осигуряване на плащания. Предлаганият механизъм от зам.-кметовете Георги Клисурски и Виктор Чаушев, както и общински съветници предвижда Столичната община да направи парична вноска чрез емитиране на нови акции, а средствата да отидат единствено за авансови плащания за закупуването на: 20 броя нови нископодови климатизирани съчленени трамвая, 40 броя съчленени тролейбуса, 35 броя 12-метрови тролейбуса от марката Skoda Electric и 50 броя нови бързозарядни електробуса заедно с общо 16 зарядни станции.

Новият подвижен състав ще даде възможност на общината да изпълни решението на СОС за разкриване на 5 нови тролейбусни линии, 2 нови линии с електробуси, електрификация на 6 съществуващи автобусни линии, удължаване на 2 тролейбусни линии и подобряване на интервалите по други 2 линии.

„Тази модернизация е от критично значение за София, тъй като в момента едва 67 от над 200 трамвая в града са в рамките на стандартния си 30-годишен експлоатационен период. Останалите превозни средства са амортизирани и не отговарят на съвременните изисквания за ниски нива на шум, климатизация и достъпна среда. Чрез придобиването на новия подвижен състав не само ще се подобрят условията по съществуващите линии , но и ще се създадат условия за разкриване на изцяло нови транспортни връзки и за замяна на досегашни автобусни линии с екологичен, нулевоемисионен електротранспорт“, се посочва още в мотивите на вносителите.

#Столичен общински съвет #градски транспорт

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