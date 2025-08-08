Созопол e домакин на първия международен турнир по плажна борба

На 4 октомври 2025 г. Централният плаж в Созопол ще бъде арена на първия международен турнир по плажна борба в България. В надпреварата ще се включат състезатели във възрастовите групи момчета, момичета, кадети и кадетки. Жребият за състезанието ще бъде изтеглен ден по-рано – на 3 октомври.

Решението за домакинството бе взето на среща между кмета на община Созопол Тихомир Янакиев и председателя на Българската федерация по борба Станка Златева. Турнирът е част от подготовката за предстоящите Младежки олимпийски игри, където плажната борба е включена в програмата.

„Чест е за Созопол да бъде първият град в страната, който ще приеме международно състезание по плажна борба. Този спорт съчетава традиция, сила и морски дух – качества, които са в основата на нашата общност. С подобни събития утвърждаваме града като център на спорта, младите таланти и международното сътрудничество,“ заяви кметът Тихомир Янакиев.

България има утвърдени постижения в плажната борба, сред които сребърният медал на Миглена Селишка от Световните плажни игри в Доха 2019 и силното представяне на София Георгиева. Местният клуб „Ангел Гочев“ също бележи успехи – със сребърен медал от европейското първенство за момчета, спечелен от Емре Мюмюнов, и с участие на бронзовата олимпийска медалистка Евелина Николова.

Община Созопол кани всички жители и гости на града да присъстват и да подкрепят младите спортисти в този вълнуващ международен форум.