Спартак (Плевен) привлече Кавон Скот

Спартак (Плевен) привлече американеца Кавон Скот. 27-годишното тежко крило е възпитаник на Университета на Мериленд игра за последно за португалския елитен тим Келуз, за който е записал средно по 12.5 точки и 5.4 борби в 21 двубоя.

Скот е висок 201 см и тежки 101 кг. Очакванията на Спартак са той да подобри играта под коша със своите 83 борби в защита за Келуз през миналия сезон.

"Кавон идва в представителния отбор на Спартак Плевен с надеждата да даде максимална енергия в подкошието! Възпитаник е на Loyola University Maryland, NCAA Division I от 2020 г. Кавон има вече доста опит от престоите си във Финландия, Австралия и Португалия. Желаем му здраве, енергия и наистина незабравими моменти", пишат от Спартак във Фейсбук.

Скот има 111 мача за Лойола Грейхаундс във водещата дивизия на колежанския баскетбол в САЩ. Той направи дебюта си в Европа през 2020/2021, когато се състезава за Анекоскен от Финландия.