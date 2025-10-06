БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спасова постигна обрат за място на четвъртфиналите на двойки в Ираклион

В надпреварата на двойки участва и още една българка - Денислава Глушкова.

Беатрис Спасова
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Беатрис Спасова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

Българката в тандем с Агустина Хлъпач (Аржентина) се наложиха на старта над германките Ева Мари Ворачек и Мари Фогт след обрат с 1:6, 6:4, 10-8 за час и 21 минути игра.

Следващите противнички на Спасова и Хлъпач ще бъдат четвъртите поставени Наталия Сенич (Сърбия) и Елени Корокозиди (Гърция).

В надпреварата на двойки участва и още една българка - Денислава Глушкова, която ще си партнира с представителката на Германия Фабиене Гетварт.

На сингъл Глушкова е поставена под №6 в схемата и ще започне участието си директно от втория кръг.

Беатрис Спасова, която преодоля квалификациите, и Юлия Стаматова също ще играят в турнира на сингъл и стартират от първия кръг.

#Беатрис Спасова

