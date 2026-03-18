Специя с Петко Христов в състава си изпусна победата срещу Емполи

Отборът на Специя стигна до равенство 1:1 в домакинството си на Емполи от 31-вия кръг на Серия Б. Като титуляр за домакините игра българският национал Петко Христов, който бе и с капитанската лента. Защитникът остана на терена до 78-ата минута, когато бе заменен от Лука Виняли.

Специя взе преднина в 69-ата минута с гол на Габриеле Артистико. В 6-ата минута на добавеното време Емполи си спечели дузпа, а Едоардо Сапорити отбеляза за крайното 1:1.

Христов и Специя остават на 18-ото място с 30 точки. Емполи е на 13-ата позиция в таблицата с актив от 33.