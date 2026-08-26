Спектакъл, рок концерт и средновековни воински игри ще се проведат на сцената на крепост „Туида“ в Сливен през септември, съобщиха организаторите на сайта на крепостта. Програмата започва на 3 септември от 20.00 часа с комедийния спектакъл „Градски легенди“ с участието на Мая Бежанска, Филип Аврамов, Илияна Лазарова, Асен Лозанов, Светломир Радев и Фахрадин Фахрадинов. Режисьор е Богдан Петканин.

На 4 септември от 18.00 часа на сцената ще се състои „Туида Рок фест“. В концерта ще участват групите „Враджа и приятели“, Internal Voices, Jag, D-Faced, Amock Rock Band, Second Hand, Disciple, „Невилс“ и WAF. Входът е свободен.

По повод Деня на Съединението на България – 6 септември, и Деня на независимостта на България – 22 септември, Община Сливен организира тържествени прояви на сцената на крепостта. Подробности за тях предстои да бъдат обявени. На 26 и 27 септември крепост „Туида“ ще бъде домакин на фестивала на средновековните воински игри „Помни славата“.

Крепостта „Туида“ вече е част от инициативата „100 национални туристически обекта“. Регионалният исторически музей – Сливен участва в националното движение с три обекта – къщата музей „Хаджи Димитър“, музея „Сливенски бит“ и крепостта „Туида“.