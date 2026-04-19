Сръбският президент Александър Вучич поздрави Румен Радев за изборната му победа в България. Вучич написа в профила си в Инстаграм, че е разговарял с Радев по телефона.

"Поздравих Румен Радев за изборния му успех и победа в България. Убеден съм, че тези резултати ще бъдат възможност за укрепване на стабилността и напредъка, както и за подобряване на сътрудничеството между Сърбия и България в духа на добросъседски отношения и общи интереси. Сърбия остава ангажирана с изграждането на партньорски отношения и регионална стабилност", пише в поста си Вучич.