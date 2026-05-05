Стан Вавринка ще приключи кариерата си в Базел

Швейцарският тенисист Стан Вавринка вероятно ще изиграе последния мач в кариерата си на АТР 500 в Базел в края на сезона.

"Всичко завършва тук през октомври", заяви трикратният шампион от Големия шлем, цитиран от официалния сайт на турнира.

Турнирът в Базел ще се проведе от 26 октомври до 1 ноември.

През април 41-годишният Стан Вавринка игра в Барселона, но отпадна още в първия кръг.

Швейцарецът спечели Откритото първенство на Австралия 2014, Ролан Гарос 2015 и Откритото първенство на САЩ 2016.