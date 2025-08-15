Станаха ясни критериите, по които ще бъдат оценявани кандидатите за членове на КПК

Номинационната комисия, която ще изслушва и оценява кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), се събра на трето заседание в Народното събрание. При предишното заседание на Аделина Натина-Зиколова бе даден тридневен срок да предостави липсващи документи за декларация за интереси и съгласие за проверка от службите.

Днес Номинационната комисия ги разгледа и допусна Зиколова до изслушване. Останалите допуснати са юристът Мария Даскалова, юристът Петър Коев и Стоян Петков. Четиримата кандидати за членове на КПК ще бъдат изслушани на 22 август 2025 от 10:30. Изслушването ще бъде по азбучен ред съгласно фамилията.

Методиката за оценяване е изготвена въз основа на профила за длъжността от Закона за противодействие на корупцията. Оценките ще бъдат от 1 до 10 за всеки критерий. Оценяването ще бъде прозрачно. Трите критерия имат следните показатели:

Първият критерий: морални и нравствени качества на кандидата, професионални качества и професионален опит.

Вторият критерий: специфична подготовка и качества, и мотивация.

Трети критерий: концепцията на кандидата - анализ и оценка на състоянието на органа, оценяване на досегашната дейност на КПК и набелязване на цели.