Стефан Сотиров напуска ръководните постове в ЦСКА 1948

ФК ЦСКА 1948 обяви, че Стефан Сотиров се оттегля по собствено желание от заеманите от него ръководни позиции в клубната структура.

Сотиров е сред ключовите фигури в управлението на клуба през последните години. През юни 2017 г. той е избран единодушно от феновете за член на Управителния съвет, като впоследствие неколкократно получава тяхното доверие.

От януари 2021 г. заема поста ръководител на детско-юношеската школа, а през септември 2024 г. е избран за изпълнителен директор и председател на Управителния съвет, поемайки цялостното управление на клуба.

От ЦСКА 1948 изразиха благодарност към Сотиров за неговата всеотдайност, професионализъм и принос към развитието на клуба, като му пожелаха здраве и успех в бъдещите начинания.