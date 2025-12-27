Стефановден – празник с традиции

На 26 декември в България се отбелязва Стефановден – денят, в който празнуват всички, които носят името Стефан, Стефани, Стeфи, Стоян, Стойка и други производни.

Празникът има и религиозно значение. Свети Стефан е уважаван в християнската традиция като първомъченик, което означава, че е един от първите християни, загинали за вярата си.

Стефановден е и един от най-популярните имени дни в страната. Хората, които носят тези имена, получават поздравления, подаръци и пожелания от роднини и приятели.

На този ден много семейства се събират, хапват заедно и отбелязват имения ден на близките си, които празнуват.