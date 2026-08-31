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Стипе Вуликич с емоционално послание след раздялата с Левски

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Спорт
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Преотстъпеният на Септември защитник разкри, че първоначално леката му контузия се е превърнала в "истински кошмар“, но обеща да се завърне по-силен

Стипе Вуликич с емоционално послание след раздялата с Левски
Снимка: Startphoto.bg
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Защитникът Стипе Вуликич отправи емоционално послание след временното си разделяне с Левски. Хърватинът, който премина под наем в Септември до края на годината, коментира трудния период, през който преминава заради контузията си.


Вуликич призна, че при пристигането си при "сините“ не е очаквал развитието на събитията. Травмата му първоначално не е изглеждала сериозна, но впоследствие възстановяването се е превърнало в продължително изпитание.

"Когато подписах с Левски, никога не съм си представял, че нещата ще се развият по този начин. Контузия, която в началото изглеждаше лека, се превърна в истински кошмар“, написа защитникът в социалните мрежи.

Хърватинът загатна и за проблеми в процеса на възстановяването си, като заяви, че са били допуснати редица грешки. Въпреки това той е категоричен, че в момента основната му цел е да остави случилото се зад гърба си и да се концентрира върху завръщането на терена.

"По пътя бяха допуснати много грешки, но сега трябва да остана позитивен и да се съсредоточа върху това да се възстановя възможно най-бързо“, допълни Вуликич.

Бранителят не скри разочарованието си, че няма да може да бъде част от Левски в предстоящия период и да помогне на своите съотборници. Той похвали постигнатото от „сините“ до момента и изрази увереност, че отборът е изправен пред още положителни моменти.

"Наистина съжалявам, че няма да мога да остана и да помогна на момчетата, както и да изживея прекрасния период, който предстои на този отбор, постигнал нещо невероятно до този момент. Но бъдете сигурни, че ще се върна след всичко това още по-силен“, написа още защитникът.

Вуликич завърши посланието си с благодарност към привържениците на Левски за подкрепата, която е получил в трудния за него период.

"Накрая искам да благодаря на всички фенове за прекрасните съобщения и подкрепата. Нямате представа колко много означават те за мен. До скоро! Само Левски!“, завърши Стипе Вуликич.

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#Стипе Вуликич #ПФК Септември София #ПФК Левски София

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