Стив Уиткоф и Джаред Къшнър може да посетят Киев след Великден, каза Володимир Зеленски.

Специалните пратеници на САЩ - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, може да посетят Киев след Великденските празници. Това каза украинският президент Володимир Зеленски.

Зеленски коментира и думите на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, че Киев и Москва в момента спорят за "няколко квадратни километра в тази или онази посока".

"При цялото ми уважение, вицепрезидентът не е част от преговорите между Украйна, САЩ и Русия. Ако участваше, щеше по-добре да разбира значението на това "парче земя". Става дума за реална, независима територия, част от Украйна, място където има сериозно отбранителни съоръжения, там живеят около 200 000 украинци", каза Зеленски.

Завладяването на тези територии е не само символично за Русия, а плацдарм за следващи нападения, добави украинският държавен глава.

Володимир Зеленски отново заяви, че преди да бъде взето каквото и да било решение, Украйна трябва да има гаранции за сигурност.

Според руски медии, днес имало размяна на тела на загинали. На Украйна са предадени тленните останки на 1 000 души, а Русия е получила 41 тела.



