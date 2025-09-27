БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Днес от 13:30 часа БНТ1 съвместно с Maкс Спорт 2 ще излъчат финала на световното първенство по волейбол за мъже между България и Италия. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и Mакс Спорт

Столичната община: Няма задължение за нови декларации за такса „Битови отпадъци“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази
столичната община подписа договор обслужваща банка
Слушай новината

Столичната община уточни, че гражданите и фирмите не са задължени да подават нови декларации за такса „Битови отпадъци“ (ТБО) до 30 септември 2025 г. и няма да има глоби за тези, които не го направят.

От Столичната община обясняват, че през последните дни се разпространява невярна информация, че всички граждани и фирми в София трябва до 30 септември 2025 г. да подадат нови декларации за ТБО, в противен случай ще бъдат глобени. Това не отговаря на истината, категорични са от общината.

"Подаването на декларации не е задължително;
Няма глоби или санкции за тези, които не ги подадат;
Попълването или непопълването им няма да промени начина на изчисляване на ТБО за домакинства и бизнес след 1 януари 2026 г.
От 1 януари 2026 г. държавата предвижда въвеждане на нов принцип за изчисляване на ТБО – по метода „замърсителят плаща“, вместо по данъчна оценка. Национално решение за задължителна промяна обаче все още няма", пише в официалната позиция на Столичната община.

От там допълват, че в момента декларациите са пожелателни. Те целят единствено да съберат предварителна информация за начина на ползване на имотите и количеството отпадък, за да може Столичната община и Общинският съвет да подготвят най-справедливо решение за столичани.

След като държавата вземе окончателно решение и Общинският съвет приеме промени в наредбата, ще бъдат обявени ясни правила и срокове за действията на гражданите и бизнеса.

Столичната община призовава жителите на София и представителите на фирмите да се информират единствено чрез официалните канали и да не се поддават на слухове, които създават излишно напрежение.

#такса битови отпадъци #Столична община

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
1
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между...
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
2
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
И трета българка е задържана в Русия
3
И трета българка е задържана в Русия
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
4
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад...
БНТ излъчва на живо финала на Световното по волейбол: България срещу Италия
5
БНТ излъчва на живо финала на Световното по волейбол: България...
Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради паднало дърво, има леко пострадал пътник
6
Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Регионални

Радомир Чолаков: КЗК не е бухалка, а превенция
Радомир Чолаков: КЗК не е бухалка, а превенция
Започват профилактични кардиологични прегледи в "Пирогов" Започват профилактични кардиологични прегледи в "Пирогов"
Чете се за: 01:05 мин.
Младият дух на рока оживя около Централна гара Младият дух на рока оживя около Централна гара
Чете се за: 01:05 мин.
Волейболната треска завладява Бургас — финалът на Световното ще се гледа на голям екран пред Общината Волейболната треска завладява Бургас — финалът на Световното ще се гледа на голям екран пред Общината
Чете се за: 01:10 мин.
Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради паднало дърво, има леко пострадал пътник Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради паднало дърво, има леко пострадал пътник
Чете се за: 01:20 мин.
Два пътни инцидента за минути на пътя Кърджали – Момчилград Два пътни инцидента за минути на пътя Кърджали – Момчилград
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

България днес е волейбол: Успех, момчета!
България днес е волейбол: Успех, момчета!
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно
Чете се за: 03:05 мин.
Национални отбори
Изборът: Ключов ден за бъдещето на Молдова Изборът: Ключов ден за бъдещето на Молдова
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Масови протести в Портланд, Тръмп изпрати военни
Чете се за: 00:50 мин.
По света
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между...
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Започват профилактични кардиологични прегледи в "Пирогов"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Превалявания от дъжд в западните райони
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ