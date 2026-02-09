БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Столичната община обяви процедура за избор на изпълнител за изграждането на Източната тангента

Столичната община обяви процедура за избор на изпълнител за изграждането на Източната тангента
Снимка: БГНЕС
Столичната община обяви процедура за избор на изпълнител за изграждането на Източната тангента – една от ключовите пътни артерии в източната част на София, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Булевардът представлява нова пътна връзка между Северната скоростна тангента и бул. "Ботевградско шосе" и столичното летище "Васил Левски". Трасето осигурява свързаност между северните и източните части на града, с пряко значение за кварталите в районите "Кремиковци" и "Подуяне". Той е важен инфраструктурен проект за транспортната система на града, който осигурява поемане на транзитния вътрешноградски трафик в източната част на града, намалява натоварването на основните булеварди и подобрява връзките между индустриалните зони и входно-изходните направления.

"По Източната тангента работим от ден първи, а днес правим следващата стъпка. Придобихме проекта през 2025 г., съгласуван е, за първия етап има разрешение за строеж и приключени отчуждавания", каза кметът на София Васил Терзиев.

С обявената обществена поръчка ще бъде избран изпълнител за първия етап на бул. "Източна тангента" – участък от пътен възел на Северната скоростна тангента до бул. "Владимир Вазов".

След избора на изпълнител, в законоустановения срок ще започнат дейностите по изграждане на булеварда. Обектът ще бъде предложен за финансиране от капиталовата програма през 2026 г., каза зам.-кметът по направление "Обществено строителство" Никола Лютов.

Столична община подготви нова процедура за избор на изпълнител, след като избраният по инженеринг от предишното ръководство се отказа по икономически причини, посочиха от общината.

Проектът за Източна тангента е разделен на два етапа с обща дължина 1460 м. Първият етап обхваща участъка от Северната скоростна тангента до бул. "Владимир Вазов", за който се провежда процедура за избор на строител. Кръстовището с бул. "Владимир Вазов" е проектирано на две нива с пътен възел, при който бул. "Източна тангента" преминава над бул. "Владимир Вазов". Решението осигурява връзки за всички необходими направления, предвидено е изграждане на нова инженерна инфраструктура, ново улично осветление, включително велотрасе и озеленяване. Вторият етап – участъкът от бул. "Владимир Вазов" до бул. "Ботевградско шосе" ще бъде реализиран след приключване на процедурите по придобиване на всички имоти, частна собственост, попадащи в обхвата на уличната регулация.

През юли миналата година продължението на Източната тангента от Северната скоростна тангента до бул. "Владимир Вазов" получи разрешително за строеж.

