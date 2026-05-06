Столичният инспекторат е съставил 65 акта за нарушения на строителни обекти през април

від БНТ
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Постъпленията от глоби с фиш нарастват с над 36% – от 253 540 лв. през 2024 г. до 345 210 лв. през 2025 г.

Строителство проверки април 2026 г.
Снимка: столичен инспекторат
Столичният инспекторат е съставил 65 акта за нарушения на строителни обекти през април, съобщиха от Столичната община. От тях 9 са на физически лица и 56 – на юридически лица.

Сред нарушенията са замърсяване извън строителните площадки, заемане на общински площи, замърсяване на уличното платно от товарни автомобили с неизмита ходова част, замърсяване на прилежащите пространства преди и след строително-монтажни дейности, както и неизградена плътна строителна ограда на строителен обект.

За физически лица санкциите са от 150 до 500 евро, като при повторно нарушение могат да достигнат до 1000 евро. За юридически лица глобите варират от 500 до 2000 евро, при повторно нарушение – до 4000 евро, а при по-големи нарушения могат да достигнат и до 25 000 евро.

Провеждат се и масирани проверки в райони с интензивно строителство.

През 2025 година са направени 51 501 проверки на място, което е с над 55% повече спрямо 2024 г. Съставени са 9 803 акта за установяване на административни нарушения – почти 80% ръст спрямо 2024 г. Постъпленията от глоби с фиш нарастват с над 36% – от 253 540 лв. през 2024 г. до 345 210 лв. през 2025 г.

Общите постъпления по сметката на Столична община от контролната и санкционна дейност са в размер на 5 497 037,40 лв.

Най-голям дял от санкциите през 2024 и 2025 година са наложени за нарушения, свързани с управлението на отпадъците и поддържането на чистотата на територията на Столична община.

