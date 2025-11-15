Стоян Копривленски не успя да защити световната си титла в К-1. На полуфиналите в Токио българинът беше спрян от нидерландеца Дарил Вердонк след нокаут в третия рунд.

Копривленски започна ударно тази сутрин, като в първата среща се справи в три рунда с Херкулес Фетсимеан след единодушно съдийско решение.

За съжаление, 31-годишният бургазлия беше нокаутиран от Вердонк в полуфиналната си среща. Окървавеният нидерландец пласира тежко дясно кроше в началото на трети рунд и свали на земята Копривленски. След нов тежък удар, мачът беше прекратен, а победата присъдена на Вердонк.