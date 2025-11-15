БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Стоян Копривленски не успя да защити световната си титла в К-1

На полуфиналите в Токио българинът беше спрян от нидерландеца Дарил Вердонк след нокаут в третия рунд.

Стоян Копривленски, Димитър Николов
Снимка: БГНЕС
Стоян Копривленски не успя да защити световната си титла в К-1. На полуфиналите в Токио българинът беше спрян от нидерландеца Дарил Вердонк след нокаут в третия рунд.

Копривленски започна ударно тази сутрин, като в първата среща се справи в три рунда с Херкулес Фетсимеан след единодушно съдийско решение.

За съжаление, 31-годишният бургазлия беше нокаутиран от Вердонк в полуфиналната си среща. Окървавеният нидерландец пласира тежко дясно кроше в началото на трети рунд и свали на земята Копривленски. След нов тежък удар, мачът беше прекратен, а победата присъдена на Вердонк.

Боян Йотов спечели бронз на Гран при по джудо в Загреб
Боян Йотов спечели бронз на Гран при по джудо в Загреб
Български състезатели по бразилско джу джицу спечелиха шест медала от European Kids No-Gi IBJJF Championship 2025 в Дъблин Български състезатели по бразилско джу джицу спечелиха шест медала от European Kids No-Gi IBJJF Championship 2025 в Дъблин
Чете се за: 01:40 мин.
СК “Станоева” с впечатляващо постижение на Държавното първенство по кикбокс СК “Станоева” с впечатляващо постижение на Държавното първенство по кикбокс
Чете се за: 01:12 мин.
Иван Хърков с трети пореден медал от световно първенство по самбо Иван Хърков с трети пореден медал от световно първенство по самбо
Чете се за: 01:52 мин.
ЦСКА взе отборните титли при мъжете и жените на Държавното първенство по джудо ЦСКА взе отборните титли при мъжете и жените на Държавното първенство по джудо
Чете се за: 00:30 мин.
Таня Радулова стана вицешампионка по самбо в категория до 54 килограма Таня Радулова стана вицешампионка по самбо в категория до 54 килограма
Чете се за: 01:40 мин.

Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Всяко четвърто дете у нас е с проблемно зрение Всяко четвърто дете у нас е с проблемно зрение
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона Президентът Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Икона с мощи на св. Гавриил Ургебадзе и негови лични вещи са...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Чете се за: 02:50 мин.
Общество
Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Протест срещу жестокостта над животни във Варна
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
