Сухи треви и храсти пламнаха в Ботаническата градина в Пловдив. Три пожарни са се включили в гасенето на пламъците.

Огънят вече е ограничен и няма опасност пожарът да се приближи до жилищни сгради и намиращите се в близост паркинг и електрическа подстанция, увери зам.-кметът на "Тракия" Ивайло Дуков, който е на мястото на инцидента, заедно с началника на пловдивската пожарна комисар Васил Димов.

До пълното потушаване на огъня на място ще остане дежурен екип.