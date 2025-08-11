БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната,...
Локализиран е големият пожар в община Средец
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Сухи треви и храсти пламнаха в Ботаническата градина в Пловдив

от БНТ , Репортер: Деница Торньова
Сухи треви и храсти пламнаха в Ботаническата градина в Пловдив
Сухи треви и храсти пламнаха в Ботаническата градина в Пловдив. Три пожарни са се включили в гасенето на пламъците.

Огънят вече е ограничен и няма опасност пожарът да се приближи до жилищни сгради и намиращите се в близост паркинг и електрическа подстанция, увери зам.-кметът на "Тракия" Ивайло Дуков, който е на мястото на инцидента, заедно с началника на пловдивската пожарна комисар Васил Димов.

До пълното потушаване на огъня на място ще остане дежурен екип.

Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната, пламъците всеки момент могат да навлязат в парк Пирин
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната, пламъците всеки...
У нас
16-годишен пиян зад волана е хванат от полицията в Пловдив 16-годишен пиян зад волана е хванат от полицията в Пловдив
У нас
Голям пожар избухна в Шумен, пламъците са в близост до електрическа подстанция Голям пожар избухна в Шумен, пламъците са в близост до електрическа подстанция
У нас
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Ще строят параклис на Седемте рилски езера?
У нас
Есетровата луна по света (СНИМКИ)
По света
Локализиран е големият пожар в община Средец
У нас
Програмата за упражняване правата върху имоти - държавна...
У нас
Съдбоносна седмица за Украйна: Извънредна среща на външните...
По света
