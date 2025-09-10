"Супер Марио" на 40 години: Японец е събрал над 20 000 фигурки

Емблематичната игра "Супер Марио" става на 40 години тази събота. На толкова години е и най-големият фен на играта.



Японецът Кикай е събрал над 20 000 фигурки, плюшени играчки и други сувенири свързани с мустакатия водопроводчик.

Мъжът казва, че баща му му е купил играта като дете и оттогава не е спирал да подкача с героя из цветния свят от платформи, тръби и намръщени врагове на фона на веселата 8-битова музика на играта.

През 2011 година Кикай е включен в геймърс изданието на Рекордите на Гинес.