ИЗВЕСТИЯ

Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 00:40 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

"Супер Марио" на 40 години: Японец е събрал над 20 000 фигурки

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Кикай с най-голямата колекция сувенири

"Супер Марио" на 40 години: Японец е събрал над 20 000 фигурки
Слушай новината

Емблематичната игра "Супер Марио" става на 40 години тази събота. На толкова години е и най-големият фен на играта.

Японецът Кикай е събрал над 20 000 фигурки, плюшени играчки и други сувенири свързани с мустакатия водопроводчик.

Мъжът казва, че баща му му е купил играта като дете и оттогава не е спирал да подкача с героя из цветния свят от платформи, тръби и намръщени врагове на фона на веселата 8-битова музика на играта.

През 2011 година Кикай е включен в геймърс изданието на Рекордите на Гинес.

#Супер Марио #игра #Япония #колекционер

