Суперлуна и падащи звезди – небесно шоу в началото на 2026 г.

Чете се за: 01:57 мин.
Деца
небесен спектакъл частично затъмнение суперлуна снимки
В първите дни на 2026 г. небето ще ни подари рядка комбинация – суперлуна и метеорен поток едновременно. Това звучи впечатляващо, но ярката Луна може да попречи да видим много от „падащите звезди“, съобщава Асошиейтед прес.

Метеорният поток Квадрантиди ще достигне своя пик в нощта на 2 срещу 3 януари. Обикновено тогава могат да се видят до 25 метеора на час, но заради силната светлина от пълната Луна тази година броят им ще е по-малък – вероятно под 10 на час.

„Най-големият враг на метеорните потоци е пълната Луна“, обяснява Майк Шанахан от планетариума „Либърти Сайънс“ в САЩ.

Метеорите са малки частици прах и камъни, които изгарят в земната атмосфера. Повечето от тях са с размер на песъчинка. Квадрантидите са по-специални, защото произхождат не от комета, а от астероида 2003 EH1 – нещо сравнително рядко за подобни явления.

Суперлуната изглежда по-голяма и по-ярка от обикновено, макар разликата да не е огромна. Тя се получава, когато пълната Луна съвпадне с момент, в който е най-близо до Земята. Тогава тя може да изглежда до 30% по-ярка.

И двете явления могат да се наблюдават с просто око, без телескопи. Най-доброто време за гледане на падащи звезди е малко преди изгрев, когато небето е най-тъмно. Следващият голям метеорен поток – Лиридите – ще бъде през април.

Тази небесна комбинация прави началото на 2026 година особено интересно за всички, които обичат да гледат към звездите

