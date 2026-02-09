БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сурова зима в Чикаго: фарът край езерото Мичиган замръзна

от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
сурова зима чикаго замръзна фарът пристанището езерото мичиган снимки
Силна зимна вълна обхвана Чикаго и превърна бреговете на езерото Мичиган в ледена сцена. Ниските температури и силният вятър доведоха до замръзване на пристанището, а фарът край брега беше буквално „облечен“ в лед.

Гледката е впечатляваща: ледени пластове и причудливи форми покриват съоръженията, а вълните, застинали от студа, създават усещане за замръзнало време. Такива картини се появяват при продължителни студове, когато вятърът и влагата „наслояват“ леда.

Въпреки красивите кадри, властите предупреждават, че ледените участъци са опасни. Ледът може да изглежда здрав, но често е нестабилен и крие сериозен риск.

Екстремният студ е част от по-широка студена вълна, която донесе много ниски температури и засегна голяма част от региона.

