Сурова зима в Чикаго: Замръзна фарът на пристанището край езерото Мичиган (СНИМКИ)

от БНТ
Чете се за: 01:35 мин.
Снимка: БТА
Фарът на пристанището край езерото Мичиган в Чикаго е изцяло покрит със сняг и лед в поредния студен ден. Суровата зима по крайбрежието на едно от най-големите американски езера привлича вниманието на жителите и фотографите, но създава и предизвикателства за преминаващите и корабоплаването.

Районът на Чикаго преживява сериозни зимни условия, като температурите през деня често остават под нулата, а минималните стойности са близки до минус 10 ° с усещане за много по-ниски заради вятъра и влажността на езерото.

В някои периоди през зимния сезон градът беше обхванат от екстремни студове, когато термометрите достигнаха до около минус 33 °, а с вятъра усещането беше още по-ниски температури.

Такива условия не са необичайни за средата на зимата в района около Големите езера, където студеният въздух от север и влиянието на вода с голяма площ създават тежки зимни бури, обледеняване и силни ветрове, които допълнително понижават температурите.

Хидрометеоролозите предупреждават за риск от замръзване на пътища във вътрешността на щата Илинойс, както и за мъгла, която също може да създаде опасни условия за движение в околностите на Чикаго.

снимки: БТА

